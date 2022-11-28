Продолжается техническое переоснащение медицинских учреждений Липецкой области. Новое оборудование активно закупается для районных больниц. Например, в Лебедянской ЦРБ появился современный томограф. Его приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Диагностическое оборудование разместили в сосудистом отделении больницы, предварительно проведя там капитальный ремонт. До этого жители Лебедянского района были вынуждены ездить на КТ в областной центр. Теперь пройти качественную диагностику лебедянцы смогут в своём муниципалитете. Численность прикрепленного населения поликлиники Лебедянской районной больницы составляет около 40 тысяч человек.

«Мы планомерно обновляем материально-техническую базу больниц и поликлиник, поддерживаем медицинский персонал, меняем подход к работе с пациентами. Медицинское обслуживание улучшается, повышается уровень диагностики, что позволяет на ранних стадиях выявлять заболевания и бороться с ними», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За время действия федеральной программы для оснащения медицинских организаций Липецкой области цифровыми компьютерными томографами было закуплено четыре аппарата на сумму около 200 млн рублей. Данное оборудование кроме Лебедянской ЦРБ, получили Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», Елецкая городская больница № 1 имени Н.А. Семашко и Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1.