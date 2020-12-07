Новое оборудование поступило в Липецкий областной наркодиспансер

В химико-токсикологическую лабораторию Липецкого областного наркологического диспансера поступил современный аппарат жидкостной хроматографии. Новая медицинская техника позволяет определять микродозы содержания наркотических веществ и алкоголя в организме человека. Оборудование закуплено по поручению главы региона Игоря Артамонова.

«Забота о здоровье населения является одним из приоритетных направлений деятельности областной власти. Наркотики наносят серьёзный вред, часто последствия употребления запрещённых веществ непоправимы. Необходимо предпринимать все возможные меры для борьбы с наркоманией», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Аппарат высокоэффективной жидкостной хроматографии стоимостью более 35 миллионов рублей обладает высокой чувствительностью, надёжностью, оснащён расширенной библиотекой наркотических и психотропных веществ, а также способен определять лекарственные и гормональные препараты, их метаболиты в биоматериале и фармацевтических субстанциях.

Уникальность нового оборудования заключается в том, что оно позволяет определять любые виды наркотиков, которые ранее специалисты лаборатории не всегда могли выявить. Ещё один плюс – теперь для проведения исследований не требуется большого подготовительного этапа с использованием дорогостоящих химических реагентов. Это в разы снижает стоимость процедуры.

«С помощью нового аппарата мы можем определить те наркотические вещества, которые «скрыты» под видом лекарств, БАДов, спортивного питания и прочих якобы повышающих энергетические возможности организма. Кроме того, этот прибор позволяет определять в крови вещества, показывающие, что у человека имеются проблемы с алкоголем. Для многих работодателей это очень важно знать заранее, когда человек устраивается на работу, связанную с повышенной опасностью. Также новый хромотограф позволяет существенно увеличить общий наркологический скрининг. Если на обычных приборах мы делаем 15-16 анализов в сутки, то новое оборудование позволяет обрабатывать сразу до 108 проб», – рассказал главный врач областного наркологического диспансера Михаил Коростин.

Аппарат высокоэффективной жидкостной хроматографии прекрасно справляется и с ещё одной не менее важной задачей, имеющей как медицинское, так и социальное значение, –подтверждением факта злоупотребления алкоголем с помощью специфических маркеров, появляющихся при регулярном употреблении спиртного.

По словам Михаила Коростина, на учёте в областном наркологическом диспансере сейчас состоит около 1500 человек, больных наркоманией. Однако в действительности людей, регулярно употребляющих наркотические вещества или алкоголь, гораздо больше. Новый прибор поможет как можно раньше выявить таких «скрытых» потребителей психоактивных веществ, начать с ними профилактическую работу и тем самым предотвратить развитие наркотической или алкогольной зависимости.