Хирурги ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» начали работать на новом оборудовании. В стационар закупили современный ангиограф. Оборудование стоимостью более 80 млн рублей было приобретено взамен старого, отработавшего уже более 20 лет. Первые операции уже с успехом проведены. Высокое разрешение изображения помогает хирургам заметить мельчайшие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, головного мозга и других органов. Благодаря новому ангиографу высокотехнологичные вмешательства можно будет делать в двух операционных. Это позволит увеличить количество операций на сосудах, спасти больше людей и вернуть их к полноценной жизни.

В операционном блоке на втором этаже сделан капитальный ремонт. Для обеспечения ангиографа необходимыми электрическими мощностями смонтированы силовые кабельные линии, стены и потолок защищены свинцовыми пластинами от рентгеновского излучения, установлены рентгенозащитные двери, установлена современная приточно-вытяжная вентиляция, для поддержания требуемой температуры в помещениях смонтированы сплит-системы. На случай аварийного отключения света установлен источник бесперебойного питания.

В 2023 году при наличии одного ангиографа специалисты БСМП №1 выполнили 2126 эндоваскулярных исследований и 1396 операций. Новый ангиограф позволит увеличить это число, развить малоинвазивную высокотехнологичную хирургию, обеспечит бесперебойную работу отделения в режиме 24/7.

«Современное оборудование позволяет выполнять самые сложные вмешательства, сохраняя здоровье и жизни липчан. Благодаря таким методам пациенты очень скоро возвращаются к полноценной жизни. Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашим медицинским работникам», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.