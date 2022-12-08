Благоустроенная пешеходная зона между школой №30 и детским садом №30 Липецка появится уже в следующем году. Эта территория стала одним из объектов народного голосования на единой онлайн-платформе. Свой выбор в пользу преображения этого пространства сделали около двух тысяч липчан. Проект обновления разработан с учётом мнения жителей. Горожане обозначили основные проблемы территории: нет освещения и удобных дорожек. Все пешеходные связи представляют собой множество натоптанных тропинок.

Согласно контракту, подрядчику предстоит замостить тротуар плиткой, установить бордюры и опоры освещения, уложить резиновое покрытие и посеять газон. Кроме того, вдоль пешеходной дорожки установят лавочки и урны, а для детей сделают игровой комплекс и качели. Завершить работы подрядчик должен в августе 2023 года. Благоустройство проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Жители области принимают очень активное участие в разработке проектов благоустройства последних лет. Дизайнеры вносят предложения с учетом тенденций и моды в сфере обновления городской среды, а жители подсказывают, что нужно сделать, чтобы преобразования были удобны. Это очень хорошая практика», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.