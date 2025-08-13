Новое покрытие уложено на двух дорогах к посёлку Лев Толстой

Завершается ремонт 12-километрового участка автодороги Чаплыгин – Лев Толстой в районе сёл Головинщино и Троицкое в Лев-Толстовском районе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это последний отрезок трассы, который ожидал полной замены покрытия. Ремонт на этой дороге велся поэтапно с 2019 года. Подрядчик укрепил основание дороги в местах сильных просадок, заменил разрушенные водопропускные трубы, сфрезеровал старое покрытие, уложил два слоя нового асфальтобетона.

Сейчас на объекте приводят в порядок 10 остановочных площадок и устраивают тротуар общей протяженностью 1,8 километра. Также там отсыпят щебнем и уплотнят обочины, заменят барьерное ограждение и знаки, нанесут разметку. Согласно контракту, ремонт должен быть завершен до конца октября.

На автодороге Лев Толстой – Данков работы уже закончены. Ремонт на участке длиной 5,6 километра выполнен в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области». Подрядчик уложил два слоя нового покрытия общей толщиной 11 сантиметров, укрепил обочины, отремонтировал водопропускные трубы, нанес разметку. Покрытие уже проверила дорожная лаборатория, объект готовят к сдаче. Работы на обоих объектах выполняет компания ДСУ-2. Гарантия на покрытие составит четыре года.

«После выполнения всех работ дорогу проверяет приёмочная комиссия, которая должна дать своё заключение о соблюдении всех требований к качеству подрядчиком. В случае несоответствия ему придется исправлять недочёты за свой счёт», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.