Новое снаряжение получили лесные пожарные Липецкой области

Региональный лесопожарный центр продолжает укреплять свой технический арсенал перед началом пожароопасного периода. В начале этого года приобретены десять современных ранцевых лесных огнетушителей «Ермак-15», которые уже поступили на вооружение подразделений.

Новое оборудование предназначено для оперативного тушения низовых лесных пожаров слабой и средней интенсивности. Главное преимущество ранцевых огнетушителей – их мобильность. Они позволяют пожарным эффективно работать в труднодоступной местности, куда не может пройти тяжёлая техника.

Каждый ранец вмещает 15 литров воды или специального раствора. Конструкция экипировки продумана так, чтобы не стеснять движений лесного пожарного.

«Лесное хозяйство – отрасль, где слова «безопасность» и «готовность» имеют самое прямое значение. Мы планомерно обновляем парк техники лесопожарных служб – это вопрос эффективности и спасения ресурсов. Современное оборудование позволяет действовать быстрее, точнее и с меньшим риском для людей. Наша задача – обеспечить специалистов всем необходимым, чтобы их труд был максимально результативным, а наши леса под надёжной защитой», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.