Соглашение о взаимодействии между Ассоциацией производителей сельскохозяйственной продукции Липецкой области в лице председателя Совета директоров Ольги Корвяковой и Ассоциацией «Народный Фермер» в лице председателя Совета Олега Сироты подписали в региональном правительстве в рамках форума «Развитие агробизнеса России». Участие в церемонии приняли губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.

«Нам нужно, чтобы голос липецких фермеров был услышан на федеральном уровне. Наша ассоциация дает такую возможность. Фермеры из Липецкой области смогут приезжать на наши мероприятия и общаться с руководством Минсельхоза России, Минприроды, Минфина, других ведомств и коллеги в Москве будут знать о том, что происходит в регионах. Объяснять проблемы без людей, которые с ними сталкиваются, сложно, а вместе мы сможет их решить», – пояснил Олег Сирота.

Форум «Развитие агробизнеса России» проходил в Липецке 18-19 апреля. Он посвящен развитию малых форм хозяйствования на селе. Участие в форуме принимали представители более 20 регионов страны. Форум организован Минсельхозом России совместно с правительством Липецкой области, Ассоциацией «Народный Фермер», Агентством развития сельских территорий и при поддержке Россельхозбанка.