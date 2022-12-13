Отделение острых отравлений открылось в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1. На ремонт и оснащение отделения из средств областного бюджета было выделено около 13 млн рублей, из них 1,5 млн – на оборудование.

Новое отделение расположилось в семиэтажном корпусе вместе с блоком реанимации и интенсивной терапии. В помещениях установлены газовый хроматограф, иммуноанализатор, лабораторное оборудование, медицинская мебель, а также смонтированы кислородные точки.

Пациенты будут находиться под круглосуточным наблюдением. В отделении работают три врача-токсиколога, четыре врача-анестезиолога-реаниматолога, 10 медсестер и пять санитаров. В стационаре проводится экстренная детоксикация, интенсивная терапия, направленная на восстановление и поддержание жизненно важных функций организма, а также медицинская реабилитация. Медики оказывают и консультативную помощь пациентам с химическими отравлениями.

Для оказания специализированной помощи пациентам с острыми отравлениями возможно использование всего диагностического арсенала больницы, в том числе отделения лучевой диагностики с кабинетом компьютерной томографии и УЗИ, отделения клиническо-диагностической лаборатории, отделения функциональной диагностики, операционного блока физиотерапевтического отделения и так далее.

«Модернизация здравоохранения является одним из важнейших направлений государственной политики. Этого же принципа придерживается и Липецкая область. Помимо ремонтов и реконструкции медучреждений к концу года в регионе построено десять новых врачебных организаций – от ФАПов в селах до новых подразделений областного уровня», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.