Липецкие журналисты оценили реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Чаплыгине. В рамках пресс-тура корреспонденты областных СМИ увидели, что завершается строительство нового медицинского центра. Под одной крышей в здании площадью более двух тысяч квадратных метров разместятся детская поликлиника и женская консультация.

Трехэтажное здание начали строить в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в октябре прошлого года. Сейчас медучреждение почти готово. Здание подключают к инженерным сетям, рабочие завершают внутреннюю отделку, красят стены, монтируют лифты. Как рассказал главный врач Андрей Гальцов, закуплены также мебель и оборудование.

«Это очень важный медицинский объект для всего Чаплыгинского района. Старые здания давно не ремонтировались и не соответствовали современным нормам, поликлиника и женская консультация находились в других помещениях районной больницы. Теперь и дети, и будущие мамы смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Как рассказал главный врач Чаплыгинской районной больницы Андрей Гальцов, в новом здании предусмотрены лифты, подъемник для инвалидов, фильтр — бокс для температурящих детей. Согласно проекту, регистратуры для обоих отделений расположатся на первом этаже, при этом потоки пациентов разделят.

«Медучреждение будет оснащено новым оборудованием. Мы закупили современные аппараты УЗИ, ЭКГ и фетальный монитор. С его помощью врач сможет оценить сердцебиение и шевеление будущего ребенка. Такие есть далеко не во всех женских консультациях», – сообщил Андрей Гальцов.

Врачебный персонал также укомплектован. В детской поликлинике будут вести приём четыре педиатра, в женской консультации – два гинеколога-акушера. Медучреждение планируют открыть в декабре. Всего до конца года в Липецкой области благодаря нацпроекту будет сдано девять медучреждений. В их числе оперблок онкодиспансера и детская поликлиника на улице Гагарина в Липецке, а также четыре фельдшерско-акушерских пункта и два отделения общей врачебной практики в разных районах региона.