Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в Усмань принял участие в открытии нового здания Усманского районного суда.

«Это знаменательное событие для сотрудников суда и жителей Усмани. Здание историческое, уютное, светлое, отвечает всем требованиям организации судопроизводства. В таких условиях будет комфортно работать судьям и отстаивать свои свои права, защищать интересы людям», – сказал Игорь Артамонов.

Ранее сотрудники суда работали в стесненных условиях. Площадь здания не соответствовала нормативам. Это доставляло неудобства и гражданам, которые обращались в суд, и сотрудникам суда.

Районному суду передали два исторических здания, построенные в 1917 и 1928 годах. Раньше в них размещались военный госпиталь и поликлиника. Помещения были в предаварийном состоянии. Капитальный ремонт длился четыре года. Строители установили вентилируемый фасад, полностью заменили коммуникации, отремонтировали крышу, лестничные марши. Отремонтированы помещения суда и архива.

Здания, в которых теперь располагается Усманский районный суд, имеют общую площадь почти полторы тысячи квадратных метров. Дела граждан будут рассматривать шесть квалифицированных судей. Залы судебных заседаний оснащены современной системой видеоконференцсвязи, созданы комфортные условия для посетителей.