Новогоднее чудо своими руками

В канун Нового года в редакцию позвонила жительница села Салтычки Наталья Владимировна Андреева. Корреспондент «Добринских вестей» записал разговор с ней. Вот по какому поводу обратилась она к нам.

— Не лучшие времена мы переживаем сейчас: неспокойно на сердце из-за боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Но все равно в каждом доме отмечают прекрасный новогодний праздник. Где-то широко, с размахом, где-то по-скромному.

В моей семье тоже принято накрывать праздничный стол 31 декабря. Мы отмечаем этот день в кругу семьи. А она у меня немаленькая: пятеро детей, пятилетний внук Макар. Он, правда, с мамой Олесей живет в Липецке, но на Новый год дочка обязательно привозит его к нам в деревню.

В начале декабря пришел после окончания службы в армии старший из сыновей Егор. Еще трое сыновей — Артем, Вова и Матвей — живут в отчем доме: Артем вместе с отцом Юрием Николаевичем работает в «Добрыне», а двое младших пока школьники.

Вот такой компанией мы и празднуем Новый год.

Обязательно наряжаем в доме ёлку. Дед Мороз приносит подарки. Когда ребятишки были маленькие и верили в чудеса, его роль исполнял папа, теперь для внука Макара в костюм нарядится Егор.

В нынешнем году, как и в прошлом, я решила украсить не только дом изнутри, но и снаружи. Что из этого получилось — выношу на суд читателей газеты «Добринские вести».