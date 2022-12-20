Озвученное накануне в ходе прямой линии поручение губернатора Липецкой области выполнено. Ольга Ганина живет в кризисном центре с грудным ребенком. Дочка растёт быстро, носить её на руках все сложнее, без коляски не обойтись. Женщина обратилась к Игорю Артамонову с просьбой подарить ей детскую коляску-трансформер на Новый год.

«Я попрошу сотрудников центра передать этой девушке, что ее желание обязательно будет выполнено», – сообщил в ходе прямого эфира Игорь Артамонов.

Сегодня детскую коляску Ольге Ганиной вручила начальник областного управления социальной политики Татьяна Андреева. Ранее сотрудники центра помогли Ольге оформить пособие на ребенка, приобрели комнату в общежитии на деньги из материнского капитала. Маме с дочкой купили обувь и одежду, оформляется социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации. Праздники мама и дочка встретят в своем жилье.