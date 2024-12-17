Липецкие мастера – члены Комитета по регулированию ремесленной деятельности Липецкой ТПП создали уникальные новогодние украшения в различных стилях и техниках. В канун Нового года елочные игрушки будут переданы семьям участников специальной военной операции.

«Липецкие предприниматели проявляют свою социальную ответственность, участвуя в сборе гуманитарных грузов нашим защитникам, а также других инициативах, направленных на поддержку бойцов СВО и их семей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Увидеть весь новогодний ассортимент изделий липецких ремесленников можно на выставке-ярмарке «Липецкие ремесла», которая состоится 21-22 декабря в торгово-развлекательном центре «Европа» на улице Советской в Липецке. На ярмарке будет работать Резиденция Деда Мороза.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.