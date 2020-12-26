На базе детско-юношеского центра «Ритм» организована традиционная районная выставка новогодних композиций «Вместо ёлки — новогодний букет».

С помощью художественно-эстетического творчества ее организаторы пытаются привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме сохранения лесных ресурсов и в целом охраны природы. По информации методиста ДЮЦ «Ритм» Нины Щеглеватых, в этом году участниками новогодней акции стали 145 школьников, детсадовцев, а также воспитанники детско-юношеского центра в возрасте от 5 до 17 лет.

— На выставку, — рассказывает Нина Владимировна, — были представлены композиции на новогоднюю тематику, выполненные из самых разнообразных и доступных природных и искусственных материалов. Это ветки хвойных пород деревьев, цветы, лоза, ракушки, шишки. В работах применялись декоративные элементы: новогодние шары, снежинки, звездочки, колокольчики, свечи.

Все работы были выполнены на высоком уровне, поэтому членам жюри было непросто назвать лучших и выбрать среди них победителей. Итоги подводились по нескольким номинациям: «Новогодняя ёлка эколят», «Символ года», «Новогодняя открытка», «Праздничные венки», «Новогодний мастер-класс», «Новогодняя флористика».

Вот имена победителей: Елизавета Кретинина, Арсений Костомаров, Степан Одинцов, Полина Пчельникова, Ульяна Брыкина, Юлия Першина, Кирилл Родионов, Наре Азатян, Вероника Быханова, Никита Галко, Елизавета Руднева, Мария Шанина, Ксения Нестеренко, Матвей Ростовцев, Захар Лепихов, Вероника Галко, Полина Голикова. Их подготовили педагоги И.Н. Дорофеева, О.Б. Жак, А.А. Шутилина, Е.А. Соболева, Л.А. Игуменова, И.Е. Кулакова, З.А. Требунских, Г.Е. Долматова, Л.В. Волкова, Н.М. Гришина, Н.В. Белкина, Е.Д. Лазутина, Л.В. Агаркова, Л.И. Бутырина, Н.В. Немцова, М.А. Киричкова, С.Д. Любимова.

Победители и призеры будут отмечены грамотами отдела образования администрации района. Поощрят и педагогов. А лучшие работы авторов отправлены на областную выставку новогодних композиций в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области.