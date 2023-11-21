Липецк преобразится к празднованию Нового года до 15 декабря. Центром народных гуляний по традиции станет площадь Петра Великого. Новогоднее оформление будет посвящено сказке «Алиса в Стране чудес». Локацию украсят огромный шатёр с лентами гирлянд, 16-метровая ёлка со звездой на макушке, 500 шаров на ветвях и светодиодная гирлянда длиной в 1250 метров.

На Соборной площади установят сборную каркасную ель высотой 18 метров. Её украсят 1200 игрушек и звезда на верхушке. 14-метровую сборную ель на площади Константиновой обовьёт самая длинная светодиодная гирлянда — почти 2,5 километра. Разобрать новогодние ели подрядчикам будет нужно с 1 по 15 февраля.