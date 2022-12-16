Концерт «Штраус & Co Гала» состоится 24 декабря в липецком Доме музыки. С праздничной программой выступит Липецкий симфонический оркестр под руководством Константина Баркова, солист – Татьяна Абдулина. Прозвучат вальсы, польки, галопы, увертюры Иоганна Штрауса, арии из оперетт Имре Кальмана и Франца Легара. Доступна Пушкинская карта.

«24 декабря – католический сочельник, и я еще насчитал 19 праздников, главный из которых – день украшения елки. Конечно же, в этот день нас должны окружать хорошая музыка, мы постараемся создать для любимых слушателей праздничное настроение. Надеюсь, это даст позитивный заряд на год. Тем более, что вместе с нашим оркестром выступит интересная молодая солистка, которая уже сейчас имеет много музыкальных наград», – рассказал Константин Барков.

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие программы делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.