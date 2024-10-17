Центр развития креативных индустрий Липецкой области совместно со Школой креативных индустрий и активными ремесленниками работают над созданием новогоднего каталога с продукцией местных мастеров. Многие позиции соединят в праздничные боксы. Чтобы разместить свою продукцию в каталоге, нужно заполнить анкету по ссылке. Количество мест ограничено.

Как отметили в Центре развития креативных индустрий, создание каталога позволит повысить узнаваемость брендов, покажет многообразие липецкой крафтовой продукции и поможет предпринимателям реализовать изделия в преддверии праздников. Воспитанники ШКИ смогут применить свои навыки в дизайне, фотографии, 3D-моделировании, веб-разработке и маркетинге.

«Липецкая земля богата талантливыми ремесленниками, которые пробуют реализовывать свои изделия, создавая бизнес-проекты. Сейчас у нас в области появился Центр развития креативных индустрий, который будет им в этом помогать. Для популяризации этого направления и наращивания спроса формируется региональный стандарт развития креативных индустрий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.