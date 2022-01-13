Юная ведущая тематических радиопрограмм, член пресс-центра отряда ЮИД Липецкой области, школьница Эвелина Азарова рекомендует жителям региона не забывать о дорожной безопасности. В эти дни ее выступление получило широкое распространение в липецких социальных сетях.

Новогодний лайфхак она посвятила основным правилам безопасности на автодорогах. В видеозаписи, подготовленной Эвелиной, говорится о необходимости ежедневного напоминания детям о Правилах дорожного движения, переходе проезжей части только по специально предназначенным для этого участкам с учетом того, что зимой водителям в темное время суток сложно заметить пешехода, поэтому нельзя забывать о световозвращателях. Вроде бы известные вещи, но напомнить о них всегда полезно, считают эксперты. Видеозапись юного инспектора движения размещена в социальных сетях УМВД России по Липецкой области, ВКонтакте в группе «Союз ЮИД Липецкой области», в тематической телепередаче «Зона риска», других информационных порталах.

В прошлом году выступления юных радиоведущих Эвелины Азаровой и Дмитрия Корнеева активно транслировались на региональной радиостанции «Липецк FM» в детской тематической радиопередаче «Все по правилам». Школьники знакомили сверстников с деятельностью липецких отрядов ЮИД, рассказывали об оказании первой помощи пострадавшим в ДТП, затрагивали множество других тем, связанных с дорожной безопасностью. Кроме того, они представляли регион на целом ряде всероссийских онлайн-конференций, посвященных юидовскому движению. И в наступившем году ребята готовы продолжить важную профилактическую работу, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

«Очень важно всем вместе повышать эффективность работы по предотвращению дорожно-транспортного травматизма. Тематические радио- и телевизионные программы, профилактические акции и конкурсы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.