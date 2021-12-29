Трудно представить себе более подходящий повод, чем Новый год, чтобы, наконец, создать тот образ, который вы боялись воплотить в повседневной жизни. С макияжем и причёской на Новый год определились? Стилисты нашего района Дмитрий Батареев и Елена Полунина дали небольшие советы по уходу и поделились актуальными тенденциями укладок и макияжей на 2022 год.

Новогодний макияж 2022, какой он?

Выбор макияжа для новогодней ночи увлекательное занятие. Макияж должен быть стойким, красиво выглядеть на фотографиях, быть простым и быстрым – 31 декабря не каждый готов уделить несколько часов его нанесению. Визажист Елена Полунина предлагает начать подготовку уже сейчас и хотя бы примерно представить, каким вы хотите видеть свое отражение в зеркале в этот день.

– Новый год – время ярких образов и смелого макияжа. Блёстки, яркая помада, металлик (не бойтесь экспериментировать) и символ года обязательно оценит такой креатив, и праздник пройдёт наилучшим образом. Сейчас актуальны следующие тренды:

Черные тени

Чёрные тени. Они позволяют создать таинственный и притягательный образ с помощью техники смоки айс. Винсент Ван Гог написал свою «Звездную ночь», которая в свою очередь вдохновила на создание «звездного неба» на глазах. Для этого достаточно нанести тени на веки, после чего добавить мерцающие блёстки.

Цветные стрелки

Цветные стрелки

Цветные стрелки все еще останутся в тренде, они подчеркнут выразительность и блеск глаз. Можно нарисовать эффектные двойные стрелки и украсить их чёрными кристаллами и стразами.

Неоновые оттенки

Неоновые оттенки один из самых модных трендов этого сезона. Если вам порядком поднадоели блестящие тени – замените их на неоновые, это выбор для настоящих модниц.

Новогодний хвост

Макияж в сиреневых тонах будет актуален в 2022 году. Будь то фиолетовая тушь, тени, помада – неважно, главное добавить красок. Внимание следует уделить коже и бровям. От них зависит общее восприятие получившегося.

Девиз 2022 года – сияние и блеск. Естественность, свежесть – вот ваши главные продукты, постарайтесь высыпаться, больше отдыхать и получать только положительные эмоции. Чтобы вы ни выбрали для себя, пусть все это приносит вам радость и только хорошее настроение.

Какую укладку выбрать на 2022 год

Выбор прически – это вопрос индивидуального предпочтения, все зависит от длины волос, наряда и образа, который вы придумали. Но прелесть новогодней ночи заключается в том, что есть возможность сделать красивую укладку или прическу. Все-таки если верить традициям, с какими волосами Новый год встретишь, с такими его и проведешь.

Дмитрий Батареев, стилист по волосам, поделился, что всеобщий тренд на натуральность все еще с нами – меняются только отдельные элементы.

– Фаворитами для встречи Нового года станут прически в легком и ненавязчивом исполнении, а вот от новогодних укладок и причесок, выполненных с чрезмерной старательностью, стоит отказаться. Актуальная новогодняя прическа должна быть слегка небрежной и выглядеть максимально естественно, поэтому сделать ее самим не сложно, главное попробовать и все обязательно получится.

Новогодний хвост – простая и в то же время одна из актуальных идей, которая годится не только на каждый день, но и на вечер. Можно добавить прямой пробор и украсить декоративными кристаллами, модной жемчужной лентой. Так же не выходит из моды тот самый «конский хвост» в высоком исполнении из завитых волос с элементами плетения. Накручивать хвост на плойку или выпрямить его утюжком уже на ваше усмотрение.

Новогодний хвост

Новогодний хвост

Пучок – любимая укладка всех девушек на все времена. В новогоднюю ночь вы можете поэкспериментировать и из обычного небрежного пучка сделать строгий низкий. Он идеально будет смотреть с любым образом. Для начала определитесь с концепцией: для более расслабленного варианта понадобится текстурирующий спрей, а сделать волосы гладкими или даже влажными можно будет с помощью геля. Индивидуальности вашему образу привнесут декоративные косы или цветы.

Пучок

Пучок

Укладка с плетением. Косы – это как отдельный вид искусства, они прибавляют нежность, кокетство и непосредственность в образы. Вы можете все волосы собрать в косу, а так же использовать ее как элемент в укладке, например, распустить волосы и добавить несколько плетей.

Укладка с плетением

Локоны не теряют своей актуальности на протяжении многих лет, это беспроигрышный вариант для создания волнующего, эффектного образа. Множество вариаций исполнения данной укладки: можете часть волос собрать в высокий хвост, можете подколоть прядь с одной стороны невидимками – получится красиво и подойдет почти любой длине, даже самой короткой.

Локоны

Локоны

Не забывайте, чтобы укладка держалась дольше и сохраняла первоначальный, вид лучше использовать специальные средства. Слушайте свое сердце и воплощайте задуманное, у вас все получится.

Как ухаживать за кожей и волосами зимой (советы экспертов).

Зима – суровое время года для нашей кожи и волос. Они нуждаются в особом уходе. Вот несколько советов зимнего ухода за волосами и кожей.

Правильное умывание. Очищайте сухую кожу молочком, а жирную -гелем-пенкой по вечерам и тоником по утрам. Уходовые средства должны содержать липиды, растительные масла, а также витамины и антиоксиданты. Пользуйтесь солнцезащитой. Увлажняйте воздух в помещении. Сушите волосы естественным путем, без использования фена. Увлажняйте и питайте волосы. Сделайте для себя правило – после мытья волос – использовать кондиционер, маску и масло на их кончики. Подберите головой убор правильно, из натуральных материалов: хороший вариант – шёлковый платок или шапка из кашемира. Стрижка. Если вы отращиваете волосы – так же не забывайте состригать секущиеся кончики. Это позволяет минимизировать сухость и остановит дальнейшее повреждение прядей.

Соблюдать данные правила очень просто. Они помогут вам сохранить здоровье и прекрасный внешний вид. Приятного Нового года!

Елизавета Батареева.

Фото Елены Полуниной и Дмитрия Батареева.