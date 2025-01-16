Новогодний поезд совершил два рейса в праздничные дни из Липецка в Грязи и обратно. В путешествии продолжительностью 2,5 часа пассажиров встречали восемь сказочных персонажей – Дед Мороз со Снегурочкой, Фея, Снежинка, Зайчик, Снеговик и гномы. 150 бесплатных билетов было предоставлено детям с ОВЗ. Пассажиры участвовали в различных интерактивах, своими руками мастерили новогодние свечи. Ярким моментом праздничного путешествия стало шоу мыльных пузырей.

Творческий проект предпринимателя Елены Пугач – победительницы регионального конкурса «Мама-предприниматель-2021» помогли воплотить Центр «Мой бизнес» Липецкой области совместно с АО ППК «Черноземье» в рамках всероссийской акции #МойБизнесПомогает, инициированной Министерством экономического развития России.

«Всё более актуальным среди липецких предпринимателей становится проявление социальной ответственности и поддержка благотворительных акций. Это способствует не только существенному вкладу в развитие общества, но и повышению имиджа самих компаний», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.