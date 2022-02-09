С улиц областного центра постепенно исчезают новогодние ели и праздничные инсталляции. Украшения разбирают и направляют на хранение. Работы планируют завершить до конца февраля.

К демонтажу украшений сотрудники «Липецкгорсвета» приступили в конце января. Первыми убрали световые арки в сквере Ворошилова и надпись «С Новым годом», стоявшую у Комсомольского пруда. Сегодня, 9 февраля, специалисты разобрали одну из самых масштабных конструкций – инсталляцию «Премиум», напоминающую замёрзшие волны и брызги воды, смонтированную на фонтане на улице Ленина. Одновременно начали демонтаж иллюминации соседнего водного комплекса. Украшения направят на склад предприятия.

— Ни одна инсталляция в этом году серьёзно не пострадала. Спасибо жителям за бережное отношение к украшениям города. Тем не менее, каждую конструкцию ждёт обследование и, если будет необходимо, ремонт. К этим работам мы приступим уже весной, — сообщил директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарёв.

Разбирают и праздничные ели. На хранение уже отправили 10 деревьев, украшавших различные районы города. Сегодня специалисты завершают разбор остова ёлки в микрорайоне Университетский – осталось вывезти нижний ярус и бетонные блоки. Завтра демонтажные работы проведут в районе ЛТЗ.

Последними в Липецке планируют убирать праздничные украшения с площадей Петра Великого и у спорткомплекса «Звёздный». Ожидается, что здесь работы проведут в конце февраля.

— Липчане приходят на эти пространства, гуляют, фотографируются, поэтому мы решили дать им побольше времени. Работать здесь будем в последнюю очередь, — отметил начальник управления главного смотрителя города Виталий Лесных.