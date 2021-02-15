Прославившиуюся на всю страну скульптуру “Аленка” из Нововоронежа таки продали с молотка за 2,6 млн рублей при изначальной стоимости лота 1 млн. Об этом рассказывает РИА Воронеж.

Сваренную из арматуры и металла скульптуру установили в Нововоронеже Воронежской области 18 декабря в честь 250-летнего юбилея села Новая Алёновка. Фото памятника моментально разлетелось по соцсетям и стало мемом из-за своей криповости. Аленка показалась многим очень уж пугающей, некоторые даже сравнивали ее с белыми ходоками из “Игры престолов”.

Уже 21 декабря после волны критики арт-объект демонтировали и впоследствии выставили на аукцион. К торгам допустили четырех участников. Победил участник с аукционной карточной №3 – некая Елена Осипова. Интересы какой организации или медийного лица представляет победитель, пока неизвестно.