Новшество в законодательстве Липецкой области позволит большему числу семей получать льготы

С середины октября вступят в силу изменения в региональном законодательстве, которые касаются статуса многодетной семьи. Основные новшества: в состав семьи вне зависимости от факта обучения будут включаться дети-инвалиды до 23 лет, которым по достижению 18 лет присвоена 1 группа инвалидности, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении. Предполагается, что статус многодетной приобретут более сотни семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В Липецкой области проживает 17 тысяч многодетных семей, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, в которых воспитываются больше 56 тысяч детей. Напомним, что предоставление мер поддержки регулируется законодательством субъектов России. В Липецкой области семья может пользоваться региональными мерами поддержки до того момента, пока в её составе есть трое и более детей в возрасте до 18 лет, или до 21 года – для проходящих военную службу по призыву, или до 23 лет – для студентов-очников и участников СВО, а с 12 октября 2025 и для детей-инвалидов до 23 лет.

Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением. Оно может быть как в бумажном варианте, так и в цифровом. Цифровое удостоверение – это QR-код, в котором зашифрованы все данные о составе многодетной семьи и сроках предоставления мер поддержки. Возможность оформить его жители Липецкой области получили с октября прошлого года – одни из первых в стране. Большинство многодетных семей уже получили его. Цифровое удостоверение формируется на основании федерального банка данных, куда внесена информация о каждой многодетной семье. Получить его при наличии подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуги» просто – нужно зайти в раздел «Семья»/«Документы для родителей» в личном кабинете и в окошке «Статус многодетной семьи» нажать кнопку «Запросить», если статус уже был присвоен, или «Подать заявление», если у семьи ещё нет такого статуса.

Удостоверение в электронном виде имеет ту же юридическую силу, что и бумажный вариант единого удостоверения нового образца. Семья может пользоваться электронной версией документа для подтверждения своего статуса и права на льготы, например, для посещения музеев, на территории других регионов России.

Сейчас на территории региона также действуют два вида бумажных удостоверений: старого образца – синее и нового образца – белое. Удостоверение старого образца действительно до окончания срока действия удостоверения (он указан в документе) или до его замены на удостоверение нового образца. Льготу в другом регионе по удостоверению старого образца невозможно получить, но в этом случае всегда можно предъявить цифровое удостоверение.

Удостоверение нового образца разработано в рамках реализации положений Указа Президента России о мерах социальной поддержки многодетных семей, которым установлен бессрочный статус многодетной семьи. Удостоверение имеет федеральный статус и даёт право на получение мер социальной поддержки в любом регионе России.

Нужно ли менять старое удостоверение многодетной семьи и как срочно? В министерстве социальной политики Липецкой области пояснили: спешить подать заявление на Госуслугах или в МФЦ для выдачи удостоверения нового образца есть необходимость в двух случаях: если в цифровом удостоверении указан некорректный состав семьи или если срок действия старого удостоверения истёк, а семья в соответствии с законодательством региона сохраняет право на меры социальной поддержки. И, конечно, в любом случае многодетная семья всегда может уточнить информацию у своего семейного куратора через цифровую платформу «Забота».

«Государственная помощь помогает создавать условия для гармоничного воспитания детей, сохранения традиционных семейных ценностей и формирования ответственного поколения граждан», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.