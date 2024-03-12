Новая дорога свяжет микрорайон «Солнечный» в Липецке с улицей Неделина. Как сообщили в мэрии города, трассу построят по национальному проекту «Жильё и городская среда». Финансирование будет совместным – из федерального, областного и муниципального бюджетов. Ширина полотна составит до шести метров, движение будет двухполосным.

Кроме самой дороги, освещения и тротуаров подрядчику предстоит сделать дорожные знаки, парковку, тротуары и газоны. Озеленение будет сделано вдоль проезжей части. Начало работ запланировано на 1 июля 2024 года.

«Национальные проекты, которые реализуются в нашей стране по инициативе президента – огромная поддержка, которая помогает улучшить сразу все сферы жизни. Здравоохранение, дороги, городская среда, занятость, поддержка семей с детьми, образование, – это то, с чем каждый из нас сталкивается ежедневно. Цель регионов –качественно и в срок выполнить поставленные перед ними задачи», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.