Воспитанники отделения рафтинга липецкой Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва получили новую экипировку и инвентарь. Для них были приобретены страховочные туристические жилеты, неопреновые полукомбинезоны и куртки. Закуплены также моторная лодка, спортивные рафты, быстроходные надувные байдарки, подвесные и надувные буи и банки-сидения для рафта.

Отделение рафтинга действует на базе Областной комплексной спортшколы с 2016 года. В нём занимаются 69 человек, работают два тренера. Занятия проходят в спорткомплексе «Спартак» и на гребной базе на площади Мира в Липецке. В этом году рафтингисты завоевали более 10 призовых мест на соревнованиях всероссийского уровня и в ЦФО.

«Экипировка для наших спортсменов должна быть комфортной и функциональной, а спортинвентарь – современным. Это вклад в обеспечение комфортных условий для тренировочного процесса. В свою очередь, это сделает его более эффективным и положительно скажется на результатах ребят», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.