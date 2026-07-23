Новую семейную выплату уже получили 5500 жителей Липецкой области

Новую меру поддержки – ежегодную семейную выплату – уже получили больше 5,5 тыс. жителей Липецкой области, из них 99% подали заявление онлайн.

Эта выплата введена в 2026 году. Заявления принимаются с 1 июня по 1 октября. Размер выплаты — индивидуальный и зависит от суммы налогооблагаемых доходов. Так, чтобы получить выплату в 2026 году, должен быть уплачен налог на доходы физических лиц за 2025 год. Липецкий региональный Соцфонд сделает пересчет НДФЛ в размере 6%, а разницу вернут заявителю.

Право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет (либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении). При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума на душу населения в 2025 году (в нашем регионе это 22 077 рублей). Также заявитель должен быть официально трудоустроен, иметь российское гражданство и постоянно проживать в РФ. Подробнее можно почитать на сайте СФР в разделе «Ежегодная семейная выплата».

«Поддержка семей с детьми – один из важнейших приоритетов государственной власти в нашей стране. В Липецкой области помимо федеральных, действуют региональные меры поддержки, направленные на создание благоприятных условий для воспитания подрастающего поколения», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.