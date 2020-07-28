Новую скважину на Плавицком водозаборе введут в эксплуатацию не позже осени

Новую скважину глубиной 42 метра пробурили в Добринском районе на Плавицком водозаборе. Ее введут в эксплуатацию не позже осени, сообщает LipetskMedia.ru.

Рабочим осталось промыть скважину и подключить ее к сети водоснабжения. Потом будет установлен павильон управления и обустроена зона санитарной охраны.

– Мощности Плавицкого водозабора не хватает для жителей этого села, – прокомментировал ситуацию гендиректор «Липецкоблводоканала» Антон Симаков. – Тут работают две скважины, производительностью по 15 кубометров в час каждая, но нужного нам давления в систему они не дают. Потребителями являются 1300 домовладений. В летнее время, когда добринцы активно начинают поливать свои огороды, вода доходит не до всех жителей села.

Проводить разведку и долго искать место, где есть вода, бурильщикам не пришлось. Геологи давно выяснили, что на окраине села, где построен водозабор есть подземное озеро с большими запасами воды. Дебит новой скважины достигнут на 25 кубометров.

Фото: LipetskMedia.ru