Новую зону отдыха обустроили в Фащёвке Грязинского района

Новая зона отдыха появилась в центре села Фащёвка Грязинского района. Теперь у жителей есть не только новый сквер, но и детская и спортивная площадки. Центр села благоустроили за два месяца. Здесь обустроили сквер, где установили лавочки, проложили пешеходные дорожки, разбили клумбы. При разработке проекта благоустройства учитывали ландшафт местности. Вокруг много деревьев и кустарников. Сосны, которым уже более 50 лет, вырубать не стали. Зелени стало еще больше. Вокруг разбиты клумбы, по периметру посажены туи. Об этом просили сами жители.

К благоустройству села подошли комплексно. Рядом со сквером установили игровой комплекс для детей. А для тех, кто постарше — спортивную площадку. Грязинский район стал одним из первых в регионе, где приступили к благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас в порядок приводят территории по всей области. До конца года закончат более 150 объектов.

«Эти вопросы –в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. –Кроме того, благоустройство городов, сел и деревень ведется в тесном взаимодействии с жителями, предложения и пожелания которых поступают в том числе и через соцсети в адрес местной и областной власти».