Новые автомобили от регионального отделения Соцфонда получили пострадавшие на производстве липчане

Новые автомобили Lada Granta в качестве средств реабилитации получили двое липчан, которые ранее пострадали на производстве. Ключи от авто в автосалоне дилера вручили жителям Липецкого округа и Лев-Толстовского района. Им специализированные автомобили выдаются уже в третий и в четвертый раз. Период эксплуатации одной машины рассчитан на 7 лет.

Специальные транспортные средства предоставляются пострадавшим на производстве гражданам при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. Это обязательно должно быть указано в их программе реабилитации. В течение периода эксплуатации Отделение СФР по Липецкой области частично компенсирует расходы на топливо и техническое обслуживание автомобиля, а один раз владельцы могут произвести ремонт автомобилей за счет бюджетных средств. Кроме того, Отделение СФР по Липецкой области возмещает владельцу авто 50% стоимости ОСАГО.

В этом году Липецкий СФР вручает специализированные автомобили второй раз. В январе их получили еще двое граждан льготной категории. На эти цели Отделение СФР по Липецкой области направило свыше 4,8 млн рублей. Машины доработаны в заводских условиях для комфортного пользования, адаптированы и оборудованы конкретно под каждого получателя.

На все интересующие вопросы готовы ответить по телефону контакт-центра регионального Отделения СФР по Липецкой области: 8-800-100-00-01 в рабочее время.