Новые автомобили от Соцфонда получили двое жителей Липецкой области

Новые автомобили в качестве средств реабилитации получили двое мужчин — из Ельца и из села Конь-Колодезь. Ранее они пострадали на производстве. Ключи от Lada Granta и Lada Iskra вручил управляющий Отделением Социального фонда России по Липецкой области Евгений Павлов.

Торжественная церемония передачи состоялась в автосалоне официального дилера. Специализированные автомобили выдаются гражданам при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, что обязательно фиксируется в индивидуальной программе реабилитации пострадавшего.

Оба мужчины получают транспорт от СФР не впервые. Период эксплуатации одного такого автомобиля составляет 7 лет, и предыдущие машины полностью выработали свой ресурс.

«Липчане, имеющие определенные ограничения здоровья, могут рассчитывать на меры поддержки. Подробнее о них можно узнать в органах соцзащиты», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отделение СФР по Липецкой области не только обеспечивает граждан транспортными средствами, но и оказывает финансовую поддержку в процессе их эксплуатации. Владельцам авто частично компенсируются расходы на топливо и техническое обслуживание, 50% стоимости полиса ОСАГО. Кроме того, один раз за весь срок эксплуатации предусмотрена возможность провести капитальный ремонт автомобиля за счет средств Социального фонда.

Чтобы получить компенсацию на горюче-смазочные материалы, необходимо подать заявление в региональное Отделение СФР. Выплаты производятся ежеквартально равными частями. Ежегодный размер компенсации в настоящее время составляет 3 723,35 рубля и подлежит индексации.

«Отделение СФР по Липецкой области ежегодно закупает автомобили в соответствии с рекомендациями в программе реабилитации пострадавшего на производстве. Жители нашего региона получили специализированные машины с механической и автоматической трансмиссией и ручным управлением», — прокомментировал управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Программа обеспечения пострадавших на производстве спецавтотранспортом действует в регионе на постоянной основе. Только в 2025 году обладателями новых машин стали 8 жителей Липецкой области. На эти цели региональное Отделение СФР направило более 11 миллионов рублей.

Если остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30. Подписывайтесь на официальный канал Отделения СФР по Липецкой области в мессенджере MAX.