Новые автомобили от Соцфонда получили трое жителей Липецкой области

Новые автомобили Lada Vesta в качестве средств реабилитации получили трое липчан, которые ранее пострадали на производстве. Получателями новых машин стали жители Липецка и Задонска. Период эксплуатации авто рассчитан на семь лет. С начала 2025 года специализированные автомобили по государственной программе получили восемь жителей региона льготной категории. На эти цели Отделение СФР по Липецкой области направило свыше 11 млн рублей.

Как сообщили в Отделении СФР по Липецкой области, автомобили закупаются в соответствии с требованиями в индивидуальной программе реабилитации. В этот раз жители нашего региона впервые получили машины со стандартным управлением и автоматической трансмиссией. Ранее выданные авто были адаптированы под новых владельцев и имели ручное управление.

В течение периода эксплуатации Отделение СФР по Липецкой области частично компенсирует расходы на топливо и техническое обслуживание. Кроме того, Соцфонд возмещает владельцу авто 50% стоимости ОСАГО. Один раз владельцы смогут произвести ремонт автомобилей за счет бюджетных средств. Для получения компенсации на ремонт необходимо подать заявление в Отделение СФР по Липецкой области. Средства владельцу авто будут выплачиваться один раз в квартал равными частями. Размер компенсации в год составляет 3220 рублей и ежегодно индексируется. Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Липчане, имеющие определенные ограничения здоровья, могут рассчитывать на меры поддержки. Подробнее о них можно узнать в органах соцзащиты. Также для поддержи граждан с ОВЗ в Липецкой области работает специальная цифровая платформа «Забота», чью актуальность и удобство оценили на федеральном уровне», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.