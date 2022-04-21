В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения новые автомобили марки «Лада Ларгус» и «ГАЗ Соболь» поступили на службу Грачёвского, Пластинского, Бреславского и Дрязгинского отделений общей врачебной практики (ООВП) Усманского района. Все отделения являются структурными подразделениями ГУЗ «Усманская центральная районная больница».

«Теперь мы оказываем медицинскую помощь нашим жителям быстро. Количество пациентов, удовлетворённых полученной медицинской помощью, увеличивается. Если требуется, на новых машинах мы доставляем наших жителей на обследование в районную поликлинику, перевозим биологические материалы на исследование, обеспечиваем доставку лекарственных препаратов для жителей отдалённых сёл и деревень. Теперь всё оперативно и удобно», — рассказала главный врач ГУЗ «Усманская центральная районная больница» Марина Боева.

Необходимо отметить, что к Дрязгинскому отделению общей врачебной практики ГУЗ «Усманская центральная районная больница» прикреплено более 2 тыс. человек, а жители 2 отдалённых сельских поселений общей численностью около 2 тысяч человек прикреплены к Бреславскому ООВП.

К зоне ответственности Грачёвского ООВП относятся жители 3 сельских поселений общей численностью около 2 тысяч человек. А к самому отдалённому от районной больницы Пластинскому ООВП прикреплены около 1,5 тысяч жители 6 сёл, 3 деревень и 2 посёлков.

Такие мероприятия по пополнению автотранспорта направлены на обеспечение максимальной доступности оказания медицинской помощи населению сельских районов и городских округов Липецкой области.