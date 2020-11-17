Новые автомобили скорой помощи уже выезжают на вызовы к пациентам в Добринском районе

Автопарк Добринской районной больницы пополнился двумя новенькими автомобилями скорой медицинской помощи. Они уже выезжали по вызовам на помощь пациентам.

В начале ноября в Липецкую область поступили 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Ключи от них из рук вице-губернатора Александра Ильина получили главврачи ряда районов и областного центра. Так, два автомобиля марок «Газель» и «Соболь» пополнили автопарк Добринской центральной районной больницы.

По словам главного врача медучреждения Лилии Самошиной, это полноприводные автомобили класса «В», которые позволяют медикам в ходе перевозки больного оказывать ему реанимационные действия.

Торжественная церемония заступления новых авто на дежурство прошла в минувшую пятницу на площадке перед хирургическим отделением Добринской ЦРБ. Да и назвать ее торжественной крайне сложно. Главврач больницы поздравила весь присутствовавший на мероприятии медицинский персонал с этим важным событием для районного здравоохранения, а затем вручила все необходимые после оформления документы водителям скорых, которые вместе с фельдшерами заступили на дежурство.

– Поступление новых автомобилей, – сказала Лилия Игоревна, обращаясь к присутствовавшим, – для нас настоящий праздник. Мы уже успели порадоваться такому событию, как только узнали об этом. Мы очень благодарны помощи администрации Липецкой области и нашему губернатору Игорю Артамонову. Машины пришли на смену «Газели» и «УАЗу» 2013 и 2014 годов выпуска. У нас не принято желать спокойного дежурства, поэтому буду краткой – в добрый путь!

Обновление автопарка стало возможным благодаря федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Как говорит Л.И. Самошина, в ближайшее время благодаря программе добринская центральная районная больница получит еще 6 новых автомобилей.

Поступившие «Газель» и «Соболь» оснащены современным медицинским оборудованием. Среди них аппараты искусственной вентиляции легких, портативные медицинские электрические аспираторы, дефибрилляторы, измерители концентрации глюкозы в крови, ингаляторы с принадлежностями, акушерские наборы, реанимационные наборы и другое оборудование.

Санитарный автотранспорт класса «В» обеспечивает возможность раннего начала интенсивной терапии, включая применение современных лечебных методик и диагностических исследований в пути следования до стационара, а также бережную транспортировку больных, безопасность и удобство для работы медиков, комфорт для пациентов. А в целом это повышает качество медицинского обслуживания населения.

После передачи документов одна из машин заступила на дежурство в подразделение скорой медицинской помощи в д. Ольговка, а вторая останется в подразделении скорой помощи в п. Добринка. Всего же на сегодня автопарк Добринской центральной районной больницы составляет 37 автомобилей.