Несколько мемориальных зон, 12 новых детских и спортивных площадок, девять благоустроенных набережных и четыре площади появится в рамках реализации нацпроекта в городах и районах Липецкой области в этом году. Всего в регионе благоустроят 115 общественных пространств. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Липецкой области Никита Путилин на брифинге, посвященном реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.

«Почти половина из 115 общественных пространств – пешеходные дорожки и прогулочные зоны, на втором месте по количеству объектов парки, скверы, зоны отдыха и проведения мероприятий. Также

в числе объектов – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Лебедяни, Задонске, Усмани и Чаплыгине. На их преображение из федерального и регионального бюджетов выделено 480 миллионов рублей. Кроме того, в перечне 33 территории-победителя Всероссийского онлайн-голосования прошлого года. Их выбрали сами жители, в голосовании приняли участие более 120 тысяч человек. Все объекты-победители голосования прошлого года будут благоустроены в этом году», – подчеркнул Никита Путилин.

Также он отметил, что на выбор в 2023 году на портале 48.gorodsreda.ru Липецкая область представила 50 общественных пространств в восьми городах – Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине и Задонске. Отдать свой голос возможно только за один объект. Голосовать можно на платформе 48gorodsreda.ru, используя учетную запись на портале Госуслуги.ру. А чтобы не искать портал в интернете можно зайти на любой сайт районной, городской администрации, сайт управления ЖКХ. Везде рамещен баннер голосования. Второй вариант – это голосование через платформу обратной связи Госуслуги.ру. Там также потребуется учетная запись на Госуслугах. И третий вариант – это голосование с помощью волонтеров. Основные задачи добровольцев – рассказать о планируемых к благоустройству территориях, помочь жителям проголосовать и ответить на основные вопросы о голосовании.

Регистрация волонтеров началась 15 марта, их набор будет продолжаться на протяжении всего периода голосования. В Липецкой области на сайте dobro.ru зарегистрировались уже почти 700 человек. Около 400 из них работают на самых многолюдных общественных пространствах в восьми муниципалитетах Липецкой области. После обучения к ним присоединятся остальные добровольцы. При этом набор продолжается, стать волонтером можно вплоть до окончания голосования.

«Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания населения. Это одно из приоритетных направлений деятельности органов власти, поэтому реализации нацпроекта в регионе уделяется такое пристальное внимание», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.