Фестиваль «Липецкий триатлон, 113 «Зеленый остров» пройдет в областном центре с 11 по 13 августа. Спортивное событие пройдет при поддержке с Федерацией триатлона России в соответствии с Единым календарным планом Министерства спорта РФ.

Большинство спортивных событий пройдут 13 августа. Липчане и гости из других городов и стран будут покорять Олимпийскую дистанцию триатлона. Состязания пройдут в рамках этапа Кубка России. Атлетам предстоит преодолеть 1,5 км вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины (от первого взрослого разряда).

Также участников ждет первенство России по триатлону-эстафете для юниоров и юниорок. На этих соревнованиях команда включает двух спортсменов и двух спортсменок. Каждому предстоит преодолеть 300 метров по воде, восемь километров на велосипеде и два – бегом. В состязании примут участие спортсмены в возрасте 16-19 лет (от второго взрослого разряда).

Кроме того, 13 августа состоятся Всероссийские соревнования по триатлон-спринту. Эта дистанция вполовину короче Олимпийской — 750 м по воде, 20 км на велосипеде и 5 км бегом. Участвуют юниоры и юниорки 16-19 лет (от второго юношеского разряда), юноши и девушки 13-14 лет (от первого юношеского разряда) и 15-17 лет (от третьего юношеского разряда).

Гостей города и юных липчан ждёт восьмой этап Лиги триатлона «Дети, Триатлон». Участие в нем примут ребята 7-8, 9-10 и 11-12 лет. Они преодолеют супер-спринт разной сложности для каждой возрастной категории.

Кроме того, все желающие могут принять участие в различных состязаниях. Так, 12 августа опытные атлеты могут попробовать свои силы на триатлоне на 113 километров или полужелезной дистанции – 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега. Будет доступна и эстафета на этой дистанции. Заявиться могут мужские, женские и смешанные команды-тройки.

13 августа участники преодолеют спринт самостоятельно или в составе команды – это средний по сложности маршрут. Он включает 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега.

«Мы с большой ответственностью подходим к организации спортивных событий, стараемся прививать любовь к здоровому образу жизни людям всех возрастов. Видим, что это востребовано, получаем хороший отклик. Особенно приятно, что всё больше жителей региона начинают заниматься спортом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для каждого участника обязательна лицензия. Подробности по ссылке. Регистрация скоро откроется на RussiaRunning.com.