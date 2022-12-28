Новые дома культуры появились в селах Спешнево-Ивановское Данковского района и Нижний Воргол Елецкого района в рамках национального проекта «Культура». Строительство объектов полностью завершено. В зданиях предусмотрены библиотеки, гримерные, просторные зрительные залы на 200 мест, административные и технические помещения. Также благоустроена прилегающая территория – уложена плитка, сделаны парковка и места для отдыха.

Уже в следующем году новые ДК примут первых посетителей. Жители смогут посещать спектакли и кинопоказы, проводить творческие вечера и репетиции. «Нам очень важно, чтобы люди оставались на селе. Для этого нужно создавать не только рабочие места, но и условия для отдыха и досуга. Дома культуры должны быть наполненными интересными активностями и, что немаловажно, комфортными, современными. Мы не первый год строим и ремонтируем учреждения культуры. Уже сделано многое, но эта работа обязательно будет продолжена», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.