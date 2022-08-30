Липецкая область принимает активное участие в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает управление сельского хозяйства. В сельских территориях региона проживает более 400 тысяч человек. Это почти 36 процентов населения области. Очень важно, чтобы людям хотелось оставаться в деревнях и селах, и было там комфортно жить и работать.

«Современное село по качеству жизни не должно уступать городу, – подчёркивает губернатор Игорь Артамонов. – Для Липецкой области с её развитым агропромышленным комплексом особенно важно развивать сельские территории. Мы создаём рабочие места, развиваем инфраструктуру, строим социальные объекты, чтобы наше село жило, молодёжь не уезжала, а у детей была возможность получить хорошее образование».

Одним из направлений Госпрограммы является строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. Это отличный механизм для органов местной власти и работодателей сохранить или привлечь в районы квалифицированных специалистов. В Липецкой области первым в реализацию этого направления включиля Добровский район. В 2020 году в селах Махоново, Доброе и Кореневщино было построено 15 домов общей площадью 1014 квадратных метров. Причем, в селе Махоново часть необходимой для участия в программе суммы внес местный фермер. Таким образом, он решил помочь своим сотрудникам решить жилищный вопрос и привлечь молодые кадры в село. Дома семьи получили по договорам коммерческого найма, через некоторое время они смогут стать их полноправными собственниками.

В 2021 году Добровский район продолжил участие в Госпрограмме: в тех же селах было построено еще 15 домов общей площадью 990 квадратных метров. В текущем году к Добровскому району присоединились Добринский и Чаплыгинский. В Добровском районе построят еще восемь домов, в Добринском и Чаплыгинском – по два дома.

«Всего за три года на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, из федерального и областного бюджетов выделено 93 миллиона рублей, рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. — Органы власти всех уровней прилагают максимум усилий для выполнения комплекса мероприятий по развитию сельских территорий».