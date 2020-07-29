Новые дороги приняли в эксплуатацию в Лебедянском и Добровском районах

В Лебедянском районе сданы в эксплуатацию два участка дорог. Новый асфальт появился на семикилометровом участке дороги на Каменную Лубну – от поворота с трассы Липецк – Данков до села Грязновка. Местные жители утверждают, что ремонта эта дорога не видела с 80-х годов прошлого века. Теперь здесь ровное двухслойное покрытие и укрепленные щебнем обочины.

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы».

Геометрию и свойства обновленного полотна перед сдачей проверяют по 19 параметрам с помощью передвижной дорожной лаборатории.

Компьютер, подключенный к камерам и датчикам, рисует автодорогу во всех подробностях: инженер видит продольный и поперечный уклоны, ширину, ровность. Сцепление колес с покрытием проверяют с помощью специального прицепа. На скорости около 50 – 60 км машина смачивает асфальт водой и блокирует колесо, продолжая тащить прицеп, датчик в это время определяет коэффициент сцепления шины с дорогой. За показателями вместе с инженером сегодня следили студенты Липецкого государственного технического университета. Дорожное агентство Липецкой области с целью подготовки достойных кадров помогает профильному факультету организовывать такие практические занятия.

Передвижная лаборатория обследует дороги не только после ремонта, но и до. Так определяются самые проблемные участки, нуждающиеся в первоочередном ремонте. В год специалисты должны обследовать около 4 000 км дорог. Чтобы облегчить нагрузку, Дорожное агентство приобрело вторую машину стоимостью более 12 млн рублей. Ремонт автодороги Каменная Лубна-Грязновка – прим. к а/д Липецк-Данков продолжится в следующем году, дорожники приведут в порядок оставшиеся 10 км разбитой трассы.

Второй участок, который сдали в эксплуатацию , это 5 км трассы Доброе – Мичуринск. Там восстановлена кромка, уложено двухслойное асфальтовое покрытие, укреплены обочины, нанесена разметка, установлено ограждение. Оба объекта приведены в нормативное состояние благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Исполнитель работ – ОГУП «Липецкдоравтоцентр».