Строительство предприятий продолжается на елецком участке особой экономической зоны «Липецк», одновременно здесь активно развивается инфраструктура. Сейчас на этой территории зарегистрировано 13 резидентов, три завода уже работают, еще три возводятся.

До середины августа на нескольких участках елецкой площадки завершат дорожные работы. Строители заканчивают укладку асфальта на подъезде к административному зданию и на внутренних дорогах. Также здесь обустроят ливневую канализацию, установят дополнительные опоры освещения. Кроме того, вдоль предприятий проложено более 2,5 км тротуаров.

Для удобства резидентов при въезде на елецкий участок построили вместительную стоянку для большегрузов, на которой разместят санузлы, душевые кабины и девять мачт освещения. В ближайшей перспективе – установка металлической опоры для повышения качества сотовой связи. Въезд на территорию оборудуют шлагбаумом и системой распознавания автомобильных номеров, чтобы на автостоянке не было случайных машин.

«Елецкий участок стремительно разрастается, резидентам требуется больше инфраструктуры: дорог, воды, электричества, – отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев. – Как управляющая компания особой экономической зоны мы обязуемся предоставить все необходимые коммуникации, чтобы заводы быстро возводились и бесперебойно работали. Сегодня площадка в Елецком районе оснащена инфраструктурой на 40%. На данный момент этих мощностей более чем достаточно. Мы готовимся к открытию подстанции 110/10 кВ и продолжаем строительство водозабора».

Елецкая площадка ОЭЗ «Липецк» расположена вблизи трассы М4 «Дон», что значительно упрощает логистику для резидентов. Площадь участка – 1273,83 га. Объем заявленных инвестиций составляет более 19 млрд рублей, объем вложенных инвестиций превышает 12 млрд рублей, объем произведенной продукции – около 21 млрд рублей.

«Елецкая площадка ОЭЗ «Липецк» является перспективным и привлекательным местом для ведения бизнеса, причем здесь достаточно ресурсов и довольно хорошая инфраструктура для создания крупных предприятий. Правительство региона готово оказывать содействие новым резидентам особой экономической зоны, рассматривать варианты совместных проектов, которые будут благотворно сказываться на социально-экономическом положении Липецкой области», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.