Областной центр получил 10 новых электробусов. Они приобретены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» при поддержке Министерства транспорта РФ. В скором времени техника должна выйти на маршруты.

«Липецкая область – в числе десяти регионов, которым была одобрена субсидия на развитие городского электротранспорта. Это не только закупка электробусов, но и обновление трамвайной сети, развитие соответствующей инфраструктур», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Как пояснили в департаменте транспорта Липецка, электробусы будут работать на новых маршрутах. Один из них свяжет район Опытной Станции, Кольцо Трубного завода, улицы Космонавтов и Вермишева, второй маршрут соединит микрорайон Елецкий, проспект 60-летия СССР, улицу Катукова и новые микрорайоны в юго-западной части города.

Кузов новых транспортных средств отвечает требованиям доступной среды – он низкопольный, есть аппарель для маломобильных граждан. Вместимость салона – 85 человек, 35 посадочных мест. Здесь установлены USB-порты для зарядки гаджетов, терминалы для безналичной оплаты проезда, информационные мониторы.

Сейчас электробусы находятся на территории «Горэлектротранса». Специалисты проверяют технику на отсутствие брака и соответствие документации. В депо готовится площадка для установки быстрой зарядной станции, которая скоро поступит в Липецк. Она сможет зарядить электробус за 15 минут. Всего зарядок будет три. Две из них разместят на конечных остановочных пунктах.