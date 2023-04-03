Липецкая область вошла в число 10 регионов, которые в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» получат субсидии на развитие городского электрического транспорта. Распоряжение об этом накануне подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральные средства в размере 4,45 млрд рублей будут выделены Липецкой области на условиях софинансирования. Ещё 5% к полученной субсидии добавит регион. Выделенные средства направят на развитие электротранспорта в областном центре, в том числе на модернизацию трамвайной системы в рамках заключенного концессионного соглашения, закупку 10 электробусов и трех зарядных станций для них. Ожидается, что транспортные средства выйдут на улицы города в конце года.

Уже сейчас в соответствии с соглашением между правительством региона, ПАО «КАМАЗ» и Sitronics Group в Липецке проходит тестирование электробус КАМАЗ-6282. Оценить качество его работы могут пассажиры нескольких районов – он курсирует по разным маршрутам. Одновременно специалисты фиксируют эксплуатационные показатели машины, в том числе запас хода и время зарядки. Результаты тестирования будут учитываться при принятии решения о закупке подобных транспортных средств у предприятия.

«Федеральная поддержка очень важна в работе по модернизации транспортной инфраструктуры областного центра. Одобренная субсидия позволит нам сделать ещё один шаг к переходу на экологичный транспорт», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.