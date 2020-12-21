Модульные фельдшерско-акушерские пункты начали работать в селах Дмитриевка и Кличено Становлянского района. Они оснащены современной компьютерной техникой и подключены к сети интернет. Это позволяет проводить медицинские консультации с узкими специалистами в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам. Общее количество обслуживаемого населения двух ФАПов составит более 800 человек, среди которых не только взрослые, но и дети дошкольного и школьного возраста. Прием будут вести квалифицированные медицинские работники.

«ФАПы очень востребованы у жителей. Людям не надо ехать в район в больницу или поликлинику. Продолжим дальше развивать первичное звено здравоохранения и делать медицинскую помощь доступнее», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Работы по строительству зданий и закупке медицинского оборудования велись в рамках национального проекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»). Финансирование проекта осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. Общая стоимость проведенных работ в Становлянском районе составила более 20 млн рублей

В здании ФАПов обустроены кабинет приема фельдшера, процедурный кабинет, помещение персонала с раздевалкой, имеется все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, портативный биохимический анализатор крови, аппараты для экспресс-диагностики сахара, гемоглобина и уровня холестерина крови, цифровой индикатор внутриглазного давления, цифровой скрининговый спиротест для определения жизненной емкости легких, пульсоксиметр, УФ-бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха помещений. В Становлянском районе работают два отделения общей врачебной практики, 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 домовых хозяйств.