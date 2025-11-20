Новые ФАПы построили в селах Лебедянского района

В деревне Михайловка и селе Большие Избищи Лебедянского района Липецкой области завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Все основные строительные работы закончены, сейчас рабочие устанавливают мебель и медицинское оборудование. Открытие запланировано на начало следующего года, что позволит местным жителям получать медицинскую помощь рядом с домом.

Всего в небольших населённых пунктах региона в этом году строятся 19 ФАПов в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Развитие сельского здравоохранения — ключевой приоритет нашей социальной политики. Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов решает важнейшую задачу: теперь жители даже самых отдалённых сёл могут получать квалифицированную медицинскую помощь прямо по месту жительства. Параллельно мы внедряем телемедицинские консультации, чтобы сельские медики могли оперативно получать помощь специалистов из областных клиник. Это создает единое медицинское пространство региона, где каждый житель имеет доступ к современным методам диагностики и лечения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.