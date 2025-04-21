Новые фонари в Дурово

В селе Дурово, на улице Садовой, была проведена реконструкция линии электропередач. Как рассказала глава поселения Любовь Игоревна Жданова, это заключительный этап работ на их территории. Осталось только завершить реконструкцию линий в оставшейся части Натальино и Востряковке.

Всего на Садовой было установлено 20 фонарей. А ранее на других улицах появилось ещё 40. Старые деревянные столбы, почерневшие от времени, в некоторых местах представляли опасность, но теперь жителей и гостей села радует вид светлых железобетонных опор днём, а в тёмное время суток дорогу освещают светодиодные светильники, которые заменили устаревшие.

«Применение современных энергоэффективных решений позволяет улучшить освещенность населенных пунктов, сократить энергопотребление, снизить затраты муниципалитетов на оплату электроэнергии», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.