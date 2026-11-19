В Липецке состоялся Форум дизайнеров, ремесленников и производителей Центрального федерального округа «Культурный код в экономике регионов: стратегия развития креативных индустрий». Площадка объединила мастеров народных художественных промыслов, дизайнеров, предпринимателей и представителей органов власти.

Ключевой темой обсуждения стала трансформация локальной идентичности в востребованный коммерческий продукт и выход местных производителей на федеральный рынок. Системная поддержка креативных предпринимателей и мастеров в регионе ведётся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Культурный код — не только наследие, но и реальный экономический актив. Задача региона — создать условия, при которых ремесло становится устойчивым бизнесом, а локальная идентичность — конкурентным преимуществом липецких производителей на федеральном рынке.

По итогам работы форума был принят ряд практических решений. В частности, планируется развивать кооперацию в формате «дизайнер + мастер». Такой подход позволит создавать современные продукты на основе культурного наследия и отраслевой специфики региона — от туризма до металлургии.

Кроме того, будут расширены каналы продвижения и сбыта продукции ремесленников через федеральные выставки, маркетплейсы и корпоративные заказы со стороны крупного бизнеса. Чтобы закрепить межрегиональное сотрудничество и масштабировать опыт Липецкой области в других субъектах страны, инициировано создание профильных комиссий при региональных отделениях «ОПОРЫ РОССИИ».

Развитие креативных индустрий напрямую влияет на укрепление малого бизнеса, расширяет линейку уникальной региональной продукции и повышает туристическую и инвестиционную привлекательность области.

«У Липецкой области уникальные промыслы и талантливые люди. Когда вековое мастерство соединяется с современным дизайном и грамотным продвижением, рождается продукт, которым регион может гордиться. Это не только вклад в экономику и развитие туризма, но и лучший способ сохранить нашу самобытность и передать её будущим поколениям», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.