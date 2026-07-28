Новые горизонты финансовой грамотности

Со 2 по 6 июля в Красноярском крае, на живописной площадке Всероссийского форума ТИМ «Бирюса», прошла профильная смена по финансовой грамотности и финансовой культуре «ФинЗОЖ». Атмосфера места добавляла особого вдохновения: природа вокруг словно настраивала на продуктивную и вдумчивую работу, а сама площадка форума располагала к открытому диалогу и обмену идеями.

На церемонии открытия участников смены тепло приветствовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, заместитель председателя Банка России Михаил Мамута и директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ Светлана Гашкина.

В работе смены от Липецкой области приняли участие: Дмитрий Насыров, представитель Регионального центра финансовой грамотности; Ульяна Остапенко, учитель истории и обществознания МАОУ «СШ № 12 им. Героя Российской Федерации В.А. Дорохина» (г. Елец), которая активно внедряет темы финансовой грамотности в учебный процесс и проводит для школьников просветительские занятия; Светлана Ильина, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 1» п. Добринка. Светлана формирует у младших школьников основы финансовой культуры и включает элементы финансовой грамотности в повседневную учебную работу.

На смене участники не просто обменивались опытом, но и разрабатывали новые проекты с применением ИИ‑технологий, формировали каталог проектов массового применения в сфере финансовой грамотности, защищали разработанные проекты, а также делились инициативами, направленными на формирование финансовой культуры различных целевых групп граждан.