Строящуюся школу на 1225 мест в микрорайоне Елецкий Липецка подключат к централизованной системе водоснабжения и водоотведения. Специалисты «Росводоканал Липецк» уже приступили к строительству коммуникаций. Сейчас они обустраивают траншеи, по которым пройдут сети общей протяженностью более 1,5 километра. Чтобы не нарушать асфальтовое покрытие проходящей рядом дороги, будет применена технология горизонтально-направленного бурения. Завершить все работы планируют осенью, сообщили в РВК-Липецк.

Новые сети обеспечат централизованным водоснабжением и водоотведением не только школу, но и планируемый к возведению детский сад. Строительство сетей в микрорайоне Елецкий ведется по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Обеспечение населения региона качественным водоснабжением – один из приоритетов проводимой работы по созданию комфортной среды для жизни. На это в Липецкой области закладываются колоссальные средства. Качество проводимых работ по ремонту, реконструкции и строительству необходимой инфраструктуры находится под постоянным контролем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.