Парк Управления благоустройства Липецка пополнили три новых комбинированных дорожных машины. Вместимость грузовиков — 20 кубометров, мощность двигателей — 400 лошадиных сил. Зимой техника будет работать в качестве пескоразбрасывателей, летом – как самосвалы. В ближайшее время машины поставят на учет, они выйдут на улицы Липецка.

«Дорогам и их содержанию в Липецкой области и в областном центре уделяется особое внимание. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже удалось существенно улучшить и расширить дорожную сеть региона. Область и муниципалитеты также выделяют средства на эту статью расходов», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.