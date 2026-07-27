Новые контейнеры на сельских улицах

30 новых контейнеров для сбора ТКО были привезены и установлены на специально оборудованных площадках за счёт бюджетных средств Добринского муниципального округа в Среднематренском территориальном отделе.

Сами контейнеры приобретены на средства ООО «Чистый город».

— Будем относиться бережно к имуществу: отправлять в контейнер только разрешенный мусор, поддерживать чистоту и порядок на площадке и рядом прилегающей территории, — обратилась через соцсети к своим землякам начальник теротдела Нина Гущина.