В лагере «Прометей» в этом году построят три новых модульных корпуса. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Общая стоимость работ вместе с благоустройством – 138 миллионов рублей. Средства выделяет Министерство просвещения России на условиях регионального софинансирования.

Конструкции быстровозводимые. Каждый корпус рассчитан на 47 человек, изготавливается из современных материалов, соответствует всем санитарным и пожарным нормам. Конструкции оборудуют всем необходимым для комфортного проживания, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обустроят отрядные пространства для занятий.

«Благодаря новым корпусам увеличится пропускная способность лагеря. Кроме того, мы готовим к открытию в «Прометее» бассейн и Молодёжный центр», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов добавил, что в ближайшие три года в регионе должны возвести 13 таких корпусов в разных детских лагерях.